حكومة الاحتلال تمدد الاغلاق الشامل حتى صباح الجمعة

وطن: مدّدت حكومة الاحتلال، في وقت متأخر من مساء الأحد، الإغلاق الشامل حتى السادسة صباحا من يوم الجمعة المقبل، بعد مصادقة الكنيست في وقت سابق على رفع غرامات مخالفة تعليمات كورونا.

وتوصّل الليكود و"كاحول لافان" إلى تفاهمات في الدقيقة الأخيرة قبل انتهاء الإغلاق ليل الأحد - الاثنين.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بداية الجلسة إنه يجب "منع التجمهرات في كل المجتمعات"، رافضًا حصر الانتقادات تجاه الحريديين فقط.

المصدر: (عرب48)