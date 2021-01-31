محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمد الحلبي للمرة 156

وطن: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة المعتقل محمد الحلبي للمرة الـ156، دون إدانته، بعد أن عقدت اليوم الأحد الجلسة الـ155.

وأفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى ب غزة عبد الناصر فروانة، بأن المحاكمة تم تأجيلها إلى الثالث من مارس آذار المقبل.

وقال فروانة، إن ذلك يؤكد على أن القضاء الاسرائيلي قائم على الظلم والقهر وتدمير الانسان الفلسطيني.

وأضاف فروانة أن هذا الأمر يكشف مدى بشاعة محاكم الاحتلال، مشيراً إلى أن محاكم الاحتلال تستمر بالتواطؤ مع الاجهزة الأمنية.

ولفت فروانة إلى أن ادانة الحلبي تأتي في اطار سعي الاحتلال الدائم لتجريم العمل الانساني في قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال يعمل من خلال ذلك على ترهيب كل العاملين في المؤسسات الانسانية في القطاع المحاصر.

وتابع فروانة "ان استمرار اعتقال الحلبي لاكثر من 4سنوات ونصف، دون ادانة، يستدعي تدخلا جادا من قبل المؤسسات الانسانية من اجل وقف مهزلة المحاكم والافراج عن المعتقل محمد الحلبي والسماح له بالعودة الى اهله واسرته واطفاله في غزة".

"بوابة الهدف"