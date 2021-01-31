غزة: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، مساء اليوم الأحد، عن "تسجيل 50 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأحد بفيروس كورونا".

وأوضحت الوزارة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، أنّ "العدد الكلي للإصابات اليوم بلغ 215 إصابة بالفيروس بعد فحص 2244 عينة بنسبة إصابة ٩.٥٪".

صباح اليوم، أعلنت الوزارة تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2143 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي الصباحي لفيروس كورونا في قطاع غزة، تعافي 235 حالة جديدة من المصابين، مضيفةً "لا يوجد أي حالة وفاة".