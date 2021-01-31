لقاح كورونا ومسؤولية الاحتلال عن توفيره لسكان الأراضي المحتلة

كتب: د. ثائر العقاد

مع تزايد حملة التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووصولها إلى تطعيم أكثر من 3 مليون شخص، الكثير منهم تلقى الجرعة الثانية من التطعيم، وفي الوقت نفسه يحرم الشعب الفلسطيني من الحصول على لقاح فيروس كورونا، في ظل تزايد عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ووصولها إلى معدلات مرتفعة.

لذلك تثار مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن توفير لقاح كورونا لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهل هناك التزامات قانونية دولية على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، يلتزم بموجبها بتوفير اللقاح لسكان تلك الأراضي؟

بدايةَ من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت وفي خضم المكافحة الفلسطينية لجائحة كورونا بوضع عقبات كثيرة حالت وعطلت من نجاعة تلك المكافحة ،من خلال ارتكاب انتهاكات صارخة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية للفلسطينيين الذي يعيشون تحت الاحتلال، عبر تقييد حرية الحركة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، وكان من أثر ذلك زيادة تدهور الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

علاوةً على الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والإهمال الطبي الجسيم في السجون والمعتقلات، والذي أدى إلى إصابة 340 أسير بفيروس كورونا، وتفاقم الأوضاع الصحية في السجون نتيجة لذلك، وخاصة في صفوف الأسرى المرضى وكبار السجن، وعدم وجود عنابر متخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، ما شكل انتهاك لنص المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كذلك عدم قيام سلطات الاحتلال بالفحص الصحي الشهري للمعتقلين كما تقتضي المادة 92 من الاتفاقية، وفي ذلك مخالفات صارخة لأبسط الحقوق التي نصت عليها قواعد القانون الدولي الإنساني.

عود على بدء، وفي سبيل الرد على التساؤل الرئيسي الذي بدأنا فيه مقالنا، والمتعلق بمدى مسؤولية الاحتلال في توفير اللقاح للشعب الفلسطيني.

لا يوجد أدنى شك أن قوة الاحتلال الإسرائيلي ملزمة وفق اتفاقية جنيف الرابعة، بتوفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تلزم الاتفاقية القوة المحتلة، بتوفير الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والأمصال، عندما تكون موارد الأراضي المحتلة غير كافية، وبالحدود القصوى لإمكانيات لسلطة الاحتلال، هذا وفق ما نصت عليه المواد (55، 59،56، من اتفاقية جنيف الرابعة)، وبما أن حجم التطعيم ضد فيروس كورونا في دول الاحتلال كبير، وتعتبر من أكثر الدول على مستوى العالم التي قامت بتطعيم مواطنيها، ولديها إمكانيات صحية متقدمة، فمن واجبها مساعدة المؤسسات الصحية المحلية في الأراضي التي تقوم باحتلالها( المؤسسات الفلسطينية)، فالمسؤولية الدولية واضحة ومحددة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الأمن (2334/2016) ، وبموجب ذلك إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بتوفير اللقاح لأفراد الشعب الفلسطيني.

وفي سياق ذلك لن يفيد الزعم المصرح به، بأن اتفاق أوسلو الموقع ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قام بنقل المسؤولية ومنها المهام الصحية من دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، وهذا الزعم يمكن تفنيده والرد عليه في النقاط التالية:

- لا يوجد قيمة للاتفاقيات الخاصة ومنها( اتفاق أوسلو) في حال تعارضها وتأثيرها الضار على وضع الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف، بمقتضى نص المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة، كذلك لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل عن الحقوق التي كفلتها لهم اتفاقية جنيف الرابعة، عبر عقد اتفاقيات خاصة تسلب هذه الحقوق ، كما أشارت لذلك المادة 8 من ذات الاتفاقية، ومن هذه الحقوق الحق في الرعاية الصحية، ومعاونة السلطات المحلية في مكافحة الأوبئة، وهذه التزامات مفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال.

- المواد 56،55 من اتفاقية جنيف الرابعة، حددت مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الجوائح، وهي أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها في معاونة السلطات الفلسطينية لمكافحة انتشار جائحة كورونا، ومعلوم لدينا أقصى الامكانيات والوسائل التي يتمتع بها القطاع الصحي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتصدرها العالم في سباق التطعيم حيث قامت بتطعيم ما يقرب من 60% من السكان، مع توصية بشموله لمن هم أقل من 16 عاماً.

- إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بمساعدة سكان الأراضي المحتلة بالمؤن الكافية، وأن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة السكان بقدر ما تسمح به وسائلها وذلك وفق المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا يشمل مد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة باللقاح اللازم للحد من تفشي كورونا، خاصة أن الاحتلال متحكم في السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال المعابر والحواجز الداخلية الموجودة في المناطق الفلسطينية المحتلة.