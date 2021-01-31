"الداخلية" بغزة تعلن موعد إجراء فحص كورونا للمسافرين غدا

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني مساء الأحد عن موعد إجراء فحص "كورونا" للمسافرين عبر معبر رفح البري في كشف التنسيقات يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى المسافرين في الحافلات (من السادسة إلى العاشرة) من الكشف رقم (1) المنشور صباح اليوم

ودعت "الداخلية"، المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الاثنين إلى التوجه لإجراء فحص كورونا الساعة 7:00 صباحا في المراكز التي تم الإعلان عنها، مع استبدال عيادة النصيرات في المحافظة الوسطى بعيادة البريج القديمة.

كما دعت المسافرين في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) من كشف السفر رقم (1) الذي تم نشره صباح الأحد إلى التوجه لإجراء فحص "كورونا" بدءاً من الساعة 9:00 صباح غد، وانتظار إعلان جديد بشأن موعد سفرهم.