حريق كبير داخل مصنع اسفنج في الخليل

وطن: اندلع حريق كبير مساء اليوم الأحد، داخل مصنع للإسفنج بمدينة الخليل.

وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل وبالتعاون مع طواقم بلدية الخليل وأهالي المنطقة من اخماد النيران التي اشتعلت داخل المصنع الواقع بمنطقة الفحص جنوب المدينة.

حيث عملت الطواقم على محاصرة النيران المشتعلة في المصنع بشكل هائل في ماكينات ومواد خام داخل المصنع المكون من ثلاث طبقات وفي أكثر من موقع باستخدام مادة الفوم عالي التمدد وخنق السنة اللهب وعزل المناطق الآمنة عن المشتعلة واخمادها وحصرها وتبريد الموقع وتأمينه.