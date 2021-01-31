جوال تجدد العهد مع الفدائي وترعاه للموسم 2021/2022

وطن: جددت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" اتفاقية رعايتها الحصرية ودعمها للمنتخب الوطني لكرة القدم "الفدائي" للعام 2021-2022 وذلك خلال حفل تكريم عقد في مدينة الأمل الشبابية الرياضية في أريحا، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ومدير عام شركة جوال السيد عبد المجيد ملحم، والأسرة الرياضية، ولاعبي المنتخب الفلسطيني، والعديد من الشخصيات الرياضية والوطنية. ووقع اتفاقية تجديد الرعاية كل من سيادة اللواء جبريل الرجوب، والسيد عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال.

وتأتي مراسم توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تكريم لاعبي المنتخب الفلسطيني، بعد فوزهم الذي حققوه خلال مباراتهم الأخيرة في لقاء ودي جمعهم مع نظيرهم الكويتي، بعد انقطاع لعام كامل بسبب ظروف الجائحة، مستكملين مشوارهم في التوجه لاستحقاقين في كأس العالم وكأس أمم آسيا.

في هذا السياق، أشاد اللواء جبريل رجوب بأهمية تجديد الشراكة مع شركة جوال، مؤكداً على دورها المميز في رعايتها الدائمة للرياضة الفلسطينية ومكوناتها، والتي تمثلت اليوم بتجديد رعايتها للمنتخب الفدائي، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة جوال يعكس حرص القائمين فيها على تعزيز صمود شبابنا الفلسطيني وتمسكه بهويته الوطنية، للانطلاق بها في كل الساحات.

وهنّأ رجوب أبطال الفدائي بفوزهم الأخير مباركاً لهم خطواتهم القادمة في الاستحقاقين القادمين، مؤكداً على ثقته وثقة الأسرة الرياضية بأبطال الفدائي ثقة كبيرة، وبأنهم سيكونون خير ممثل لفلسطين في الملاعب الدولية، بنجاحات وانتصارات تضاف على الانتصارات المحلية.

من جهته، بارك المدير العام لشركة جوال عبد المجيد ملحم، لأبطال المنتخب الفلسطيني فوزهم الأخير على نظيرهم الكويتي، مرحباً بهم وبالحضور في حفل تجديد العهد من جوال للرياضة الفلسطينية وللفدائي الذي حمل اسم وعلم فلسطين بالساحات الدولية. مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع جوال والأسرة الرياضية بكل أطرافها وأن جوال ستبقى على عهدها بدعم الرياضة الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الشباب الفلسطيني الواعد وكتوجه رئيسي في استراتيجيتها، كون الرياضة هي أقرب رسالة للشباب ينقلون بها صورة وعلم فلسطين وهويتها لكل الفضاءات التي يبدعون بها، شاكراً رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل رجوب، في الشراكة الحقيقية معه خلال مشوار تطور الرياضة وانتقالها اليوم إلى خارطة البطولات الدولية.

وأكد ملحم، أن جوال ستكون الرفيق والشريك الدائم للفدائي الفلسطيني بخطط فعالياتٍ وحملاتٍ إعلامية ضخمة لمساندته في استحقاقاته القادمة، والمتمثلة بكأس العالم في قطر 2022، وكأس أمم آسيا 2021 وستكون حلقة الوصل له مع العالم أينما كان، آملين أن يكون العام الحالي عام تجدد الأمل والإنجازات الكبيرة.

يذكر أن جوال راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المتواصل لعدد كبير من الأنشطة والاتحادات الرياضية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأهمها اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة واليد كتوجه أساسي في استراتيجيتها لدعم المجتمع المحلي وقطاعاته، وعلى رأسه القطاع الرياضي والشباب الفلسطيني.