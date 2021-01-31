الأسير بدر الرزة من نابلس يعلن الاضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

وطن: أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأنّ الأسير بدر الرزة من مدينة نابلس والمعتقل في سجن النقب الصحراوي أعلن الاضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

ولاحقًا، أعلن المركز أنّ إدارة سجن النقب نقلت الأسير بدر الرزة إلى الزنازين عقب إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام.

وفي وقتٍ سابق، أفاد المركز بإعادة اعتقال الأسير المحرر بدر حسام الرزة (32 عامًا)، صباح الاثنين 10 أغسطس 2020، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، شمالي الضفة، من قِبَل قوة صهيونية خاصة.

والأسير الرزة اعتُقِل عدة مرات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمةٍ محدّدة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعّال ومؤثّر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

"بوابة الهدف"