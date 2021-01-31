الاحتلال يمنع نشاطات لمكتبة الأقصى في ساحاته

وطن: منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي عصر الأحد، نشاطات وفعاليات لأطفال وفتيات مكتبة الأقصى في ساحات المسجد المبارك، بحجة عدم التنسيق المسبق.

وأوضح شهود عيان أن شرطة الاحتلال توجهت إلى مكتبة الأقصى، وحررت هويات فتيات خلال قيامهن بنشاطات في الساحة بين المصلى القبلي والمتحف الاسلامي، وتركت المكان بعد فحص هوياتهن.

وأشاروا إلى أن عناصر شرطة الاحتلال عادت ومنعت الفعاليات الخارجية التي تنظم خارج المكتبة، من ضمنها استخدام البالونات، بحجة عدم التنسيق المسبق معها.

من جانبه، أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن منع نشاطات مكتبة الأقصى يعتبر تدخلًا سافرًا في شؤون المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الشرطة الاسرائيلية لا شأن لها بالمسجد الأقصى بكافة مرافقه.