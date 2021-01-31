الأسير بدر الرزة يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الاداري

وطن: أعلن، الأسير بدر الرزة، اليوم الأحد، الاضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الاداري، في سجن النقب الصحراوي.

ويشار الى ان الاحتلال اعاد اعتقال الأسير المحرر بدر حسام الرزة (32 عامًا)، في أغسطس 2020، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، من قِبَل قوة صهيونية خاصة.

ويذكر ان الأسير الرزة اعتُقِل عدة مرات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وحيث يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمةٍ محدّدة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعّال ومؤثّر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.