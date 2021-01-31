الأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة تطلق عددها الأول من مجلة نزاهة

إحتوى العدد الأول من المجلة على ثمانية أبواب تتنوع بين المقالات والتقارير والمقابلات ، وقراءة في التشريعات وأحكام قضائية ، وتجربة القطاعات المختلفة في تعزيز النزاهة ، وأبحاث طلبة جامعيين ، وأدوات مكافحة الفساد.

وطن: أطلقت الأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة- نزاهة عددها الأول من مجلة نزاهة وهي مجلة متخصصة في رفع الوعي في قضايا تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإدارة الشأن والمال العام، وتحرص المجلة على أن تكون منبرا معرفيا وثقافيا وفكريا تساهم في تقديم المعرفة المتخصصة بأقلام كتاب وباحثين ومختصين ودارسين وملمين بواقع النزاهة والشفافية وإدارة الشأن والمال العام الفلسطيني،

واحتوي العدد الأول من المجلة على ثمانية أبواب تتنوع بين المقالات والتقارير والمقابلات وقراءة في التشريعات وأحكام قضائية وتجربة القطاعات المختلفة في تعزيز النزاهة وأبحاث طلبة جامعيين وأدوات مكافحة الفساد.

ففي باب المقالات والتقارير تتناول أثر ضعف الرقابة على الإنفاق العام وعدم الوضوح في سياسة إدارة المساعدات في ظل جائحة كورونا وحالة الطوارئ في خلق تحديات كبيرة للنزاهة والشفافية، كما تبرز في إطار هذا المحور الحاجة الملحة لتعزيز الالتزام بمنظومة النزاهة في كافة مراحل وإجراءات عمليات الشراء العام خاصة أثناء الجائحة، وإشغال الوظائف العليا في السلطة الفلسطينية ، وقد ساهم في الكتابة في هذا الباب كل من د. أحمد أبو دية، د. عبد الرحيم طه، أ. جهاد حرب، أ. عزيز كايد.

وفي الباب المخصص لإجراء المقابلات تم مقابلة "المهندس فائق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام حول دور المجلس في تعزيز منظومة النزاهة في عمليات الشراء العام".

ويعرض العدد الأول لمجلة نزاهة تجارب لأربعة شخصيات يمثلون قطاعات مختلفة يتناولون أثر تجاربهم في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني ورسالتهم لإحداث التغيير.

• عن تجربة القطاع الأهلي د. عزمي الشعيبي

• عن تجربة القطاع العام أ. رشا عمارنة

• عن تجربة قطاع التعليم أ. ثروت زيد

• عن تجربة القطاع الخاص د. بشار أبو زعرور

يشار الى ان مجلة نزاهة تعنى أيضا بإبراز أهمية الدور الذي يلعبه الجانب المعرفي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وذلك ضمن المحور المخصص لأبحاث الطلبة المميزين في مواضيع ذات علاقة بنزاهة وشفافية إدارة المال العام، والبحث المنشور في هذا العدد للطالبة لانا شماسنة من جامعة بيرزيت دائرة الإدارة العامة حول "شفافية إبرام الصفقات العمومية وعلاقتها في الحفاظ على المال العام".

للاطلاع على العدد كاملا من خلال صفحة الأكاديمية www.nazaha.ps