رئيس وزراء الاحتلال ينوي زيارة الامارات والبحرين الشهر المقبل

رام الله - وطن للانباء : أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصدر اسرائيلي، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتوجه الشهر المقبل، إلى الإمارات والبحرين في زيارة رسمية لمدة يوم واحد ليلتقي بقادة الإمارات، كما سيزور دبي والعاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف المصدر، أن الزيارة جاءت لتأكيد على الإنجازات الأخيرة للاحتلال مع الدول العربية، في محاولة لحشد رؤساء الدول العربية ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني .

وكان من المقرر أن يقوم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بزيارته في شهر نوفمبر المنصرم، لكن الزيارة تم تأجيلها 3 مرات بسبب جائحة كورونا والأزمة السياسية الداخلية في دولة الاحتلال.

يذكر أن الاحتلال وقع اتفاقية تطبيع مع الامارات والبحرين ضمن اتفاقية تدعى "اتفاقيات أبراهام" برعاية أمريكية في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي.