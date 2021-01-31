للسنة السابعة على التوالي جوال تطلق برنامج "تعلم البرمجة"

وطن: أطلقت شركة جوال وللسنة السابعة على التوالي برنامج Code for Palestine، والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية منذ عام 2015، والذي يستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، وسيواصل الطلبة تدريبهم لمدة ثلاث سنوات ضمن برنامج مفيد وممتع.

من جهته أشار عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال أن الهدف الرئيسي من مبادرة Code for Palestine هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل رفع كفاءة الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدريب عملي يقوم على تقديمه متخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسوب، حيث يتم التدريب على كتابة الكود بشكل مهني ومتقن وبأفضل الطرق والممارسات لإنجاز مشروعات تكنولوجية شخصية، مضيفًا أنه تم تخريج 136 طالب وطالبة منذ إطلاق البرنامج، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين في المخيم الصيفي عام 2020 والذي تم تنفيذه بشكل إفتراضي عبر برامج الأونلاين 152 طالب وطالبة، بسبب جائحة كورونا والتي فرضت ظاهرة التباعد الاجتماعي من أجل السلامة العامة.

وأعلنت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية عن بدء التسجيل للبرنامج والذي ينتهي بتاريخ 14/2/2021، مشجعةً جميع الفئات المستهدفة بالتسجيل في برنامجCode for Palestine والذي يمنح الطلاب المشاركين مهارات عالية المستوى بحيث تؤهلهم للدراسة الجامعية و الحياة العملية خاصة في مجال التكنولوجيا والبرمجة والهندسة، منوهةً أنه ومنذ العام الفائت أصبح الطلبة يتعلمون أيضًا أسس وقواعد البرمجة بلغات مختلفة منهاC++ و لغةPython وبالإضافة إلى لغات HTML + CSS، لافتةً إلى المسار العملي في تدريب الطلبة على أسلوب حل المشكلات وطرق التفكير المختلفة في تبني هذا الأسلوب، وبما يشمل استخدام الكثير من التمارين العملية من واقع الحياة.