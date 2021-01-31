الصحة تعلن تسجيل 13 اصابة جديدة بالطفرة المتحورة من كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في عدة مناطق بالضفة، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 41 إصابة.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة المكتشفة توزعت في : محافظة رام الله والبيرة (3)، ضواحي القدس (5)، بيت لحم (4)، الخليل (١).

وقالت كيلة إن الوزارة تتابع تطورات وجود إصابات بفصيلة بفيروس “كورونا” المتحورة في فلسطين.

وتابعت الكيلة، نحن نرصد ذلك جيداً، لأن هذا الفيروس أكثر فتكاً وانتشاراً، ونريد حوصلته في مكان تواجده، وطلبنا من المصابين بهذا الفيروس، أن يلتزموا بهذا الحجر الصحي كاملاً، وطلبنا من البلديات التي بها هذا الفيروس، أن تراقب الحجر الصحي.

وشددت على أن الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات، حتى تستطيع حصر هذه الفيروسات المتحورة.