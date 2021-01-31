مستوطنون ينصبون "كرفانا" في خلة حسان غرب بديا

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأحد، كرفانا متنقلا في "خلة حسان" غرب بلدة بديا غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن ثلاث مركبات للمستوطنين نقلت "الكرفان"، وصولاً لأراضي الخلة، عند الثالثة والنصف فجرا.

يُشار إلى أن خلة حسان (4 آلاف دونم) مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين بهدف التوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.

ولا تزال هناك عدد من القضايا تتعلق بـ200 دونم من أصل 1100 في المحاكم، حاولت شركات وسماسرة تزويرها وتسريبها لصالح الاستيطان، فيما نجحت المساعي القانونية باسترداد أكثر من 900 دونم عبر سنوات طويلة من المواجهة القانونية في محاكم الاحتلال.