الأسير عمر خرواط يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ 49 يوماً في سجن الشارون

وطن: واصلت ادارة معتقلات الاحتلال عزل الأسير عمر خرواط (49 عاماً) من الخليل، منذ 49 يوماً في زنازين سجن الشارون، بظروف صعبة

وقال حسام خرواط شقيق الأسير ،إن المحامي فواز الشلودي الذي زار عمر في زنازين سجن الشارون قبل ثلاثة أيام أن حالته الصحية والمعنوية جيدة رغم عزله إنفرادياً.

وطالب خرواط، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الحقوقية والإنسانية الضغط على الاحتلال لإخراج شقيقه للأقسام العادية لا سيما وأنه مُعتقل منذ ما يزيد عن 17 عاماً وأمضى معظم أيام السنة المُنصرمة في الزنازين الإنفرادية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، ان إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسير خرواط من شهر آذار 2020، برفقة الأسير حاتم القواسمة.

يذكر أن الأسير خرواط كان قد اعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.