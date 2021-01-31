اعتقال شابين من مخيم بلاطة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، شابين من مخيم بلاطة، فيما شنت حملة دهم في قباطية، واغلقت طربق مخيم الجلزون.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل من مخيم بلاطة الشابين عمران حشاش ومحمد كايد حشاش على حاجز حواره جنوبي نابلس.

واعاد الاحتلال اغلاق البوابة الحديدية على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون والمحاذي لمستوطنة " بيت ايل" .

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلد قباطية قضاء جنين وشنت حملات تفتيش في المنازل.

وسلمت سلطات الاحتلال الأسير المحرر فرج عمر الصانوري، بلاغا لمراجعة مخابراته في معسكر سالم غرب جنين.