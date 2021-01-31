اجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ،وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.