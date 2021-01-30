شاهد بالفيديو.. قيادات من الداخل المحتل وأعضاء كنيست يطالبون من أمام سجن "مجدو" بالإفراج عن الأسير الطفل أمل عرابي نخلة

رام الله-وطن: نظّم قياديون من الداخل الفلسطيني المحتل وأعضاء كنيست عن القائمة المشتركة، اليوم السبت، مظاهرة أمام سجن "مجدو"، مطالبين بالإفراج الفوري عن الطفل المعتقل الإداري أمل عرابي نخلة (17 عاماً)، بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية للاحتلال عليه بالسجن ستة أشهر إدارياً.

جاء ذلك ضمن تحرّك لفعاليات فلسطينية في الداخل المحتل ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء ضد الاعتقال الإداري، تضامناً مع الطفل الأسير أمل، ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين، وضد الأطفال خاصة.

وخلال المظاهرة، قال رئيس لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية العليا داخل أراضي 48 محمد بركة، إن "المحكمة العسكرية العليا للاحتلال برأته، بعد أن أفرج عنه بحوالي 40 يوماً".

مؤكدا أن اعتقال أمل من دون تهم بمدى "الانحطاط الذي وصل إليه الاحتلال".

ودعا بركة جميع أحرار العالم للوقوف إلى جانب أمل.

فيما وصف النائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة -التجمع الوطني الديمقراطي، الحكم الإداري بحق أمل بـ"عملية الاختطاف".

وأضاف أبو شحادة: لا يوجد شيء في الدنيا اسمه الاعتقال الإداري، فالاحتلال يختطف الأطفال من دون محاكمة ومن دون لائحة اتهام.

وقال: الدولة أيضاً لا تحترم قرار محكمتها العسكرية.

وأوضح عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، أسامة السعدي، أن تظاهرة اليوم، أمام معتقل "مجدو"، جاءت ضد الاعتقال الإداري بشكل عام، وضد الأمر الإداري بحق الطفل أمل.

مشيراً إلى سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال، تفتقد لأي معايير من العدل، مطالباً بإطلاق سراح مئات المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

وأكد السعدي: سنواصل النضال كما كنا مع الأسير ماهر الأخرس وباقي الأسرى، حتى انتهاء الاعتقال الإداري وسنظل ندعم نضال الأسرى الفلسطينيين.

أما القيادي في حركة أبناء البلد، وعضو لجنة الدفاع عن الحريات في الداخل الفلسطيني، قدري أبو واصل، فوصف اعتقال أمل، في ظل ظروفه الصحية، بالجريمة، مشيراً إلى تزايد الاعتقالات الإدارية الأخيرة، مطالباً بالإفراج الفوري عن أمل، ليعود إلى حضن والديه.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذّر رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، من المشاكل الصحية التي يعاني منها الأسير الطفل أمل، وما يعانيه من ضيق في الجهاز التنفسي، ومرض الوهن العضلي.

وخلال المظاهرة، التي شارك فيها العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء ضد الاعتقال الإداري، قال أحد نشطاء اليسار "الإسرائيلي" بأن الاعتقال الإداري بحق الطفل أمل يمثل سلوك "دولة استعمار".