للأسبوع الـ32 على التوالي استمرار الاحتجاجات في دولة الاحتلال ضد نتنياهو

وطن: تجددت، الليلة، وللأسبوع الـ32 على التوالي المظاهرات الحاشدة في دولة الاحتلال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهر المحتجون في مختلف المدن الإسرائيلية وتحديدا في تل أبيب وقرب منزل نتنياهو في قيساريا، وذلك احتجاجا على سياسته لسوء إدارته جائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد.

وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق حول أزمة كورونا، وفي قضية قصور الحكومة في التعامل مع الأزمة، والقرار بإبقاء محاضر جلسات الحكومة حول الموضوع طي الكتمان لمدة 30 عاما