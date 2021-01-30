بيت فلسطين يستضيف أهلي الخليل وإذاعة منبر الحرية

وطن: في يوم رياضي وثقافي وإعلامي استضاف بيت فلسطين ومؤسسة منيب وانجلا المصري أسرة نادي أهلي الخليل وفريق كرة اليد للفتيات والطاقم الإعلامي لإذاعة منبر الحرية التي نقلت بثها المباشر من بيت فلسطين.

ورحب منيب رشيد المصري بالوفد الزائر برئاسة رئيس نادي أهلي الخليل أيمن القواسمي متحدثا بأنه لشرف كبير أن نستضيف أهلنا من مدينة الخليل في رحاب مدينة نابلس منوها لحجم العلاقة بين المدينتين ومشيدا بنادي أهلي الخليل كمؤسسة مجتمعية ورياضية وبتميز إذاعة منبر الحرية كمؤسسة إعلامية.

واصطحب المصري الوفد الزائر بجولة في بيت فلسطين والأجنحة الأربعة وعقدت جلسة حوارية حول القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها بمشاركة نخبة من الإعلاميين من محافظتي نابلس والخليل.

من جهته شكر رئيس نادي أهلي الخليل و إذاعة منبر الحرية أيمن القواسمي رئيس مؤسسة منيب وانجلال المصري منيب رشيد المصري على حسن الاستقبال والضيافة مبديا انبهاره ببيت فلسطين الذي يشكل معلما حضاريا وطنيا متميزا ومشيدا بالدور التنموي الذي تلعبه مؤسسة منيب وانجلا المصري من خلال تمويلها لمئات المشاريع على امتداد فلسطين ومخيمات اللجوء.

وفي ختام اليوم نظمت مبارة كرة يد على ملعب بيت فلسطين بين فرق النادي الأهلي التي تنافست على كأس الجريح منيب ربيح المصري ، وكذلك أجريت مقابلة حوارية مطولة لمنيب رشيد المصري عبر اثير منبر الحرية.