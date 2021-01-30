"هذه ليست سوى البداية".. رسالة قرب سفارة الاحتلال في الهند بعد تعرضها لهجوم

وطن: كشف موقع والا العبري، صباح اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول التفجير الأخير قرب سفارة الاحتلال في نيودلهي بالهند.

وزعم مراسل موقع والا العبري باراك رافيد: إن تقارير إعلامية في الهند أفادت أن منظمة تدعى "جيش الهند" تحملت المسؤولية عن وضع القنبلة قرب السفارة "الإسرائيلية".

وأضاف رافيد أن "محققي الشرطة الهندية حددوا رسائل على قنوات برقية تظهر المسؤولية عن منظمة تحمل هذا الاسم، حيث تم فحص القضية".

وبيّن أن "محققي الشرطة الهندية الذين فحصوا لقطات الكاميرات الأمنية حددوا مكان اثنين من المشتبه بهم أثناء نزولهم من سيارة أجرة بالقرب من المنطقة التي زرعت فيها القنبلة"، على حد قوله.

بدورها، قالت وسائل إعلام هندية؛ عُثر على رسالة بجانب الشحنة، تقول أن "هذه ليست سوى البداية" وأفادت قناة "NDTV" الهندية، مساء أمس، بوقوع انفجار قرب السفارة "الإسرائيلية" في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الشرطة، في تصريحات لها، أن انفجاراً وقع على رصيف خارج مبنى السفارة "الإسرائيلية" مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

وقالت القناة الهندية، إن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة.