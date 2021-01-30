الخارجية: 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل 500 إصابة جديدة بفيرس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11310، واستقرار الوفيات عند 362 وفاة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في شيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8312 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 116.