صحة الاحتلال: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا

وطن: توفي 52 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال نهاية الأسبوع، فيما تم تسجيل 6435 إصابة جدية بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، تم تشخيص 1538 إصابة بكورونا، حيث تم أخذ 72 ألف عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، وأظهرت النتائج بأن 9% من الفحوصات موجبة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الاسرائيلية، خلال الأسبوع الأخير توفي في اسرائيل 355 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 4738 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020.

ويستدل من المعطيات الطبية، بأن بين الإصابات الخطيرة بالفيروس، هناك طفل وطفلة أقل من جيل 9 سنوات، و21 شابا حتى جيل 20 عاما، و43 مصابا حتى جيل 30 عاما، و98 مصابا بحالة خطيرة في الأربعينيات من العمر، علما بأن 71.1% من الإصابات الخطيرة في الستينيات من العمر، بينما 54 من الحالات الحرجة ممن تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي أقل من 49 عاما.

وفيما يتواصل تسجيل معدلات قياسية بالإصابات ووفيات كورونا، تعتزم الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة للمصادقة على توصيات وزارة الصحة بتمديد الإغلاق بأسبوع آخر.