تظاهرة احتجاجية في قلنسوة بالداخل المحتل ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

وطن: تظاهر العشرات من أهالي قلنسوة بالداخل المحتل، اليوم السبت، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام على المدخل الرئيسي للمدينة.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي ورفعوا لافتات منددة بتواطؤ الشرطة وسياسات الحكومة الاسرائيلية بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

كما شددوا على ضرورة استمرار النضال الجماهيري وتصعيده في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 من أجل مكافحة العنف والجريمة.

وفي قرية كفر قرع، انطلقت مسيرة الدفع الرباعي من الملعب البلدي تنديدا بظاهرة العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية.