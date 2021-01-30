الأرجنتين تفرض ضريبة على كبار الأثرياء لتمويل برامج مساعدات كوفيد-19

وطن: دخلت الجمعة حيز التنفيذ في الأرجنتين ضريبة تشمل الأشخاص الأكثر ثراء، وتدفع مرة واحدة بهدف تمويل شراء الإمدادات الطبية المتعلقة بـ"كوفيد-19″ فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء الوباء.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ قانونا في ديسمبر/كانون الأول بغالبية 42 صوتا مقابل 26 يفرض ضريبة على الأشخاص الذين تتجاوز أصولهم 200 مليون بيزو (نحو 2.3 مليون دولار).

وتأمل حكومة يسار الوسط التي يترأسها ألبرتو فرنانديز جمع نحو 3 مليارات دولار من هذه الضريبة التي ستلحق 12 ألف ثريّ من سكان الأرجنتين البالغ عددهم 44 مليون نسمة والذين يعيش 40% منهم تحت خط الفقر.

وبدءا من الجمعة بات بإمكان سلطة الضرائب الوطنية احتساب المبالغ المستحقة على المكلفين والمطالبة بها.

وبموجب القانون يدفع الذين يخضعون للضريبة 3.5% على الأصول المعلنة في البلاد، و5.25% على الأصول في الخارج.

وستستخدم العائدات لشراء معدات طبية، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المساعدات الاجتماعية، وتأمين الغاز للأشخاص غير المرتبطين بالشبكة.