استمرارا لحملة التضامن الدولية.. مظاهرة أمام سجن "مجدو" للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطفل أمل عرابي نخلة

رام الله-وطن: نظّم العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء ضد الاعتقال الإداري، والفعاليات الفلسطينية في الداخل المحتل، وأعضاء كنسيت عرب، مظاهرة أمام سجن مجدو للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطفل المعتقل الإداري أمل عرابي نخلة البالغ من العمر 17 عاماً. بعد أن حكمت محكمة الاحتلال عليه بالسجن ستة أشهر، دون توجيه تهم أو محاكمة له.

ورفع المشاركون في المظاهرة، التي نُظمت مساء اليوم السبت، لافتات تطالب بوقف الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح أمل فورا، منها "أطلقوا سراح أمل الآن، الحرية لأمل، أوقفوا الاعتقال الإداري، ألف تحية لأسيرنا الباسل والبطل".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل محمد كناعنة لـوطن، إن العشرات من الفلسطينيين في الداخل واليهود المناهضين للصهيونية والاعتقال الإداري، تظاهروا أمام سجن مجدو للمطالبة بإطلاق سراح أمل.

وأضاف كناعنة أنه كان من بين المشاركين في المظاهرة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل محمد بركة، وأعضاء كنيست عرب منهم "عايدة توما، وأسامة سعدي، يوسف جبارين، سامي ابو شحادة"، واعضاء بلديات في الداخل المحتل.

وأكد كناعنة أن اعتقال الاحتلال لطفل مريض يدل على وحشية الاحتلال.

وتأتي هذه المظاهرة في إطار حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن الطفل أمل، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، أمس، طالب فيه بالإفراج الفوري عن الطفل المعتقل الاداري أمل. كما دعا مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأفراج الفوري عن أمل.. للمزيد اضغط هنا

وقد أصدت محكمة "عوفر" العسكرية للاحتلال، الإثنين الماضي، أمراً بالسجن الإداري 6 أشهر، بحق الطفل أمل عرابي (17 عاماً)، بعد أيام من اعتقاله من منزله في رام الله.

يُشار إلى أن أمل عرابي، أسير محرر، قامت قوات الاحتلال باعتقاله، بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني العام الفائت، ثم أصدرت محكمة الاستئناف العسكريّة في "عوفر" قراراً بالإفراج عنه نظراً لوضعه الصحي وصغر سنّه، بعد حوالي 40 يوماً من الاعتقال والتوقيف، بعد حملة واسعة من التضامن قامت بها مؤسسات حقوقية وإنسانية.

وأمل، هو الشقيق الأصغر للأسير أسامة، المعتقل منذ شهر يناير/كانون ثاني 2020، والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً.

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