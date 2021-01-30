بالصور.. اكتشاف بقايا مسجد في طبريا يعود للعام 670 ميلادي

وطن: قال علماء آثار إسرائيليون في الجامعة العبرية إنهم اكتشفوا بقايا مسجد قديم - يُعتقد أنه يعود إلى العقود الأولى للإسلام - خلال حفريات في مدينة طبريا الشمالية.

وتشير أساسات هذا المسجد ، الذي بُني جنوب بحيرة طبريا، إلى بنائه تم عام 670 بعد الميلاد ، أي بعد جيل تقريبا من وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، مما يجعله أحد أقدم المساجد في الإسلام، وفق ما جاء في تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت كاتيا سيترين سيلفرمان ، المتخصصة في علم الآثار الإسلامية في الجامعة العبرية ، التي ترأس الحفريات: "نحن نعرف الكثير من المساجد المبكرة التي تأسست في بداية العصر الإسلامي". لا تزال المساجد الأخرى التي يعود تاريخها إلى نفس الوقت تقريبًا ، مثل المسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الكبير بدمشق والمسجد الأقصى في القدس ، مستخدمة اليوم ولا يمكن لعلماء الآثار العبث بها.

وأضافت أنه أقدم مسجد في العالم يمكن التنقيب فيه. أما المساجد القديمة الأخرى فلا تزال مستخدمة أو تم بناء مساجد أخرى فوقها ، مما يعيق البحث.

وأوضحت أن أقدم مسجد تم التنقيب عنه سابقًا كان في واسط بالعراق ، وبُني عام 703 م ، لكن مسجد طبريا أقدم بعقود.

وقالت إن التنقيب في مسجد طبريا يتيح فرصة نادرة لدراسة الهندسة المعمارية للمساجد في مهدها ويشير إلى التسامح مع الأديان الأخرى من قبل القادة الإسلاميين الأوائل.

عندما تم بناء المسجد حوالي عام 670 م ، كانت طبريا مدينة يحكمها المسلمون لبضعة عقود. سميت على اسم الإمبراطور الثاني لروما حوالي عام 20 م ، كانت المدينة مركزًا رئيسيًا والمنح الدراسية لما يقرب من خمسة قرون. قبل دخولها من قبل الجيوش الإسلامية في عام 635 ، كانت المدينة البيزنطية موطنًا لأحد كوكبة من المواقع المقدسة المسيحية المنتشرة على ساحل بحيرة طبريا.

في ظل الحكم الإسلامي ، أصبحت طبريا عاصمة إقليمية في الإمبراطورية الإسلامية المبكرة ونمت شهرة. بنى الخلفاء الأوائل القصور على مشارفها على طول شاطئ البحيرة. ولكن حتى وقت قريب ، لم يكن يُعرف الكثير عن ماضي المدينة الإسلامي المبكر.

وقال جدعون أفني ، كبير علماء الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية ، والذي لم يشارك في التنقيب ، إن الاكتشاف يساعد في حل نقاش علمي حول متى بدأت المساجد في توحيد تصميمها ، في مواجهة مكة.

وقال: "في الاكتشافات الأثرية ، كان من النادر جدًا العثور على مساجد قديمة".

بدأت الحفريات الأثرية حول طبريا على فترات متقطعة منذ القرن الماضي. في العقود الأخيرة ، بدأت المدينة القديمة في إنتاج مباني ضخمة أخرى من ماضيها ، بما في ذلك مسرح روماني كبير يطل على المياه وكنيسة بيزنطية.

منذ أوائل العام الماضي ، أوقف جائحة الفيروس التاجي عمليات التنقيب ونمت الأعشاب والأعشاب والأعشاب الجليلية المورقة فوق الأنقاض. تخطط الجامعة العبرية وشركاؤها ، المعهد الألماني البروتستانتي للآثار ، لاستئناف الحفر في فبراير.

دفعت الحفريات الأولية للموقع في الخمسينيات العلماء إلى الاعتقاد بأن المبنى كان سوقًا بيزنطيًا استخدم لاحقًا كمسجد.

لكن الحفريات توغلت بشكل أعمق تحت الأرض. ساعدت العملات المعدنية والبلاط الموضوعة بين قاعدة الأساسات المصنوعة بطريقة بدائية في تأريخها إلى حوالي 660-680 م ، أي بالكاد بعد جيل واحد من دخول المدينة. كانت أبعاد المبنى ، وخطة الأرضية ذات الأعمدة ، والقبلة ، أو مكان الصلاة ، موازية لمساجد أخرى من تلك الفترة.

قال أفني إنه لفترة طويلة ، لم يكن الأكاديميون متأكدين مما حدث لمدن في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين دخلها المسلمون في أوائل القرن السابع.