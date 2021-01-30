دعد صيرفي تكتب لـوطن: ضريبة قيمة ...



سمعنا جميعاً عن مصطلح: ضربية القيمة المضافة، وهي ضريبة تفرض على السلع أو الخدمات التي يشتريها أو يحصل عليها المستهلك، والتي تشمل بدورها جميع مراحل سلسلة الإمداد لذلك المنتج؛ فإذا كان هناك استهلاك لخدمة أو منتج أو حتى قيمة معينة فإنها تعطي للمستهلك تأثيراً إيجابياً ومنفعة تسهم في تيسير حياته ومساعدته وتوفر احتياجاته المختلفة، وهذه الضريبة بدورها تساهم في ضمان استمرارية إنتاج الخدمة أو المنتج كونها تشكل جزءاً من الإيراد الخاص بالجهة التي تقدم الخدمة أو المنتج.

تلك تمثل دورة لعجلة حياتية إيجابية منتجة، لكن ما نشهده في مجتمعنا الحالي وما يدفعه في وقتنا هذا؛ فما هو إلا ضريبة قيمة إنسانية مسلوبة، مما يخلق خللاً في ميزان التفاعل والتعامل مع الاخرين حولنا وحياداً عن الاختيارات الصائبة وشرخاً في المواقف التي من المفترض أن تكون ثابتة وموجهة بإيجابية، ومن الجدير ذكره أن تلك القيم لا تكون فطرية بل تخلق نتيجة التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها كل فرد منا.

فعلى سبيل المثال وليس حصراً؛ فإن ما تشهده مجتماعتنا من خسائر لأرواح بشرية في أحداث عنف وشجارات تتفاقم ضمن بيئات محلية فقدت عبر العقود الماضية جزءاً من قيمها والتي تتمثل في هذه الحالة بأهمية وقدسية الروح والنفس والحياة البشرية، يعكس مرحلة من مراحل القاع الذي وصلنا إليه، والذي لا زال جزء منا مصمم على استكشاف المزيد من عمقه وسحبنا معه باتجاه اكتشافه ذاك في دوامة لا تنتهي من الفلتان والسقوط، فقد فقدنا ما فقدناه لانعدام الاتصال الفعلي مع قيمنا الحقيقية وفقدنا بوصلة الأهمية والأولوية.

سلبت منا قيمة الأرض فما عدنا نزرع! وإن صادر الاحتلال منها مساحة دونمات كان رد فعلنا موضعياً ومؤقتاً! سلب منا البحر فما عدنا نهتم باسترجاعه طالما نحن نستطيع السفر أو الحصول على تصريح يمكننا من زيارته لبضع ساعات والاستمتاع اللحظي به! سلبت منا كرامتنا فتوارينا خلف سلسلة من المفاوضات التي لا تغني ولا تسمن إلا منح وقت إضافي للاحتلال لالتهام المزيد والمزيد منا.

وعن حديث الموسم: الانتخابات؛ وقبل أن نفكر بأي شي وقبل أن يخضع عقلنا لتشدقات عاطفتنا المرهونة للابتزاز من قبل مؤثرات خارجية شتى؛ لا بد لنا من التفكر في القيمة المضافة الحقيقية التي سيخلقها ويضيفها لقيم معيشتنا الحالية أي مرشح أو أية مرشحة للانتخابات، بعيداً بعيداً عن أية مكتسبات آنية ولو طال بعض الشيء أمدها أو طاب مذاقها، فهي ما سندفع ضريبته لسنوات قادمة قد يطول أمدها، لنلتفت أكثر إلى التوجه الجمعي المرجو تجاه قضايانا من كل مرشح أو مرشحة، قضايانا التي ركناها في أدراج مقفلة لظن منا أن هناك من يحملها ويرعاها، فتوقفنا عن سعينا الجمعي تجاه تحقيقها، ظنا ًمنا بجدوى السعي الفردي الرسمي فقط، فنتائج تلك الانتخابات ستكون ضرائب لقيم سندفعها نحن وأجيال منا لاحقة، وعلينا منذ الآن أن نقرر أن تكون ضرائب لقيم مضافة أم ضرائب لقيم مسلوبة!