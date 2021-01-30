وطن الأخبار مقالات

إسرائيل تلعب على المكشوف

30.01.2021 10:38 AM
إسرائيل تلعب على المكشوف


كتب: أشرف صالح

أعلنت صحيفة معاريف العبرية أنه تم الإتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة القطريين , على رزمة تفاهمات شأنها أن ترفع الحصار عن غزة (...) وعلى رأس هذه التفاهمات هو إعتماد مبلغ 30 مليون دولار شهرياً لحماس حتى نهاية العام الحالي , وهي قابلة للتجديد , وللتوضيح أكثر فقد حددت الصحيفة آلية تقسيم المبلغ وهو كالتالي : 5 ملايين لشراء السولار لمحطة توليد كهرباء غزة , و10 ملايين للفقراء , و7 ملايين لرواتب حماس , وهنا تركت الصحيفة 8 ملايين دولار دون صاحب , وهو السؤال المتوقع من الرأي العام أن يسأله , أين ستذهب الــ 8 ملايين دولار ؟ . وسؤال آخر , لماذا ندفع فاتورة الكهرباء وهي أصلاً مدفوعة من قطر؟ وسؤال آخر , هل الإتفاق بين إسرائيل وحماس له علاقة برفع الحصار ؟ وسؤال آخر , هل سينتهي مصطلح حصار غزة حتى لو تحولت غزة الى سنغافورا ؟ كل هذه الأسألة يجيب عليها الإعلام العبري ولكن على طريقتة الخاصة , فلا أدري إن كان الإعلام العبري يكشف الأوراق من باب حرية الإعلام في إسرائيل , أم من باب أن هناك إيعاز من صناع القرار في إسرائيل بفعل ذلك , وفي كلا الحالتين فإن الإعلام العبري يلعب على المكشوف , والهدف من ذلك أن إسرائيل تريد أن تقول أنه أصبح  لديها شريك حقيقي في غزة , والمقصود بذلك  "حماس" والتي تعتبر الأقل تكلفة على إسرائيل من غيرها .

صحيح أن هناك خصوصية لوسائل الإعلام الفلسطينية على إعتبار أن الإعلام العبري هو إعلام إحتلال , وبناء على ذلك يتم نشر الخبر بصيغة "زعمت صحيفة معاريف" مثلاً ,  وهو إشارة الى عدم صدق الصحيفة أو زيادة على الخبر أو نقصان وما شابه ذلك , ولكن كما يقولون في الأمثال "الشمس لا تغطى بغربال" فالجميع يعلم أن هناك تفاهمات بين حماس وإسرائيل , والجميع يعلم أن إسرائيل تعتبر حماس شريكاً قوياً ومناسباً وغير مكلفاً , وفي المقابل وللأسف الشديد حماس تعتبر ذلك إنتصاراً لها , وهذا الإنتصار الوهمي جاء لسببين رئيسيين , الأول هو وجود إنقسام إنبثق عنه منافس سياسي قوي يحكم الجزء الأكبر من الوطن , وهو حكم فتح في الضفة , والثاني هو أن حماس تكتفي بغزة كدولة لها , ولهذا تعتبر أن كل إنجاز سواء كان سياسياً أو إقتصادياً أو عسكرياً في غزة هو إنتصار حقيقي , ولهذا السبب أصبح هناك تناغم بين ما تريده إسرائيل وما تريده حماس , وإن وجود تعتيم إعلامي من حماس وبعض وسائل الإعلام المحسوبة عليها على ما يدور خلف الكواليس بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية , فذلك لا يعني أن الإعلام العبري سيكون جزء من هذا التعتيم , ولهذا أصبحت إسرائيل تلعب على المكشوف بما يخص تفاهمات غزة .

برأيي أن حماس هي الخاسرة في هذه المعركة الإعلامية لسببين رئيسيين وهما , أولاً الإعلام العبري دائما يكشف ما يتم التعتيم عليه من الإعلام المحلي وخاصة الإعلام المحسوب والمقرب من حماس , وثانياً أن ما تعتبره حماس إنتصاراً لها وقد تفخر به عبر وسائل إعلاما , فإسرائيل تعتبره أيضاً إنتصاراً لها وتفخر به في وسائل إعلامها , فمثلاُ , حماس تقول أن البلالين والإرباك الليلي حقق لنا إنتصاراً وأدخل لنا المال والسولار الى غزة ,  وفي المقابل إسرائيل تقول أنها وجدت شريكاً مناسباً لها في غزة مقابل 30 مليون دولار فقط , ومن جيب قطر ودون أن ندفع فلساً واحداً , فما علينا فقط إلا الموافقة على دخول الأموال كي نظمن صمت المقاومة الى مدى بعيد , فخسارة حماس في هذه المعركة هي أن الوطن ليس غزة فقط , وأن الإعلام اليوم لا يقتصر على الإعلام الحزبي والذي يعتم متى يشاء , ويعلن متى يشاء , إنما هناك وسائل إعلام محلية أيضاً قادرة على وضع الحقيقة بين أعين الشعب دون تردد ولا خوف ولا تعتيم ولا تضليل .

ومن باب النصيحة ولأن عدونا واحد مهما إختلفنا , فيجب على حماس أن تدرك تماماً أن إسرائيل تسعى أن تعزز مفهوم الإنتصار المختصر على غزة فقط , كي تحرف بوصلة المقاومة عن ما يجري في الضفة والقدس , فتناغم إسرائيل مع مطالب حماس ووسائل ضغطها بأمور تقتصر وتتعلق بغزة فقط , هو علامة رضا من إسرائيل كي تضمن عدم خروج المقاومة إلى مدى أبعد من حدود غزة , فيجب على حماس أن تتخلص من  الخارطة السياسية الضيقة  التي وضعت نفسها فيها , وأن تتوسع في إستراتيجيتها التي إقتصرت على غزة , كي تكون فلسطين هي الوطن , وتحرير فلسطين هو الهدف , والوحدة والشراكة هي الوسيلة .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير