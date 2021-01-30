كهرباء القدس: تركيب محول جديد في محطة النبي صالح لتحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي

العمري: مستمرون في مشاريع التطوير لخدمة مشتركينا

وطن: قامت الطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس بتغيير المحول الرئيسي في محطة النبي صالح الجديدة من قدرة 10 م. ف.أ إلى 15 م.ف.أ بكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليون شيكل، لتحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي، وتسهيل عمل التحويلات الكهربائية، بما يساهم خفض الانقطاعات عند المشتركين.

وقال المهندس هشام العمري أننا مستمرون في تطوير المنظومة الكهربائية ومشاريع البنى التحتية في كافة مناطق الامتياز لخدمة مشتركينا، معرباً عن سعادته بإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام الذي من شأنه أن يخدم أهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح العمري أن كهرباء القدس تعمل على مدار الساعة لتطوير خدماتها الكهربائية، بهدف استيعاب التوسع العمراني لمحافظتي رام الله والبيرة، وذلك من خلال المشاريع المتنوعة التي تنفذها الشركة على نفقتها الخاصة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الكهرباء التي تصل للمواطنين.

بدوره أشار المهندس رضا السراج أن هذا المشروع سيساهم في تغذية وتحسين جودة التيار الكهربائي واستقرار في مناطق عطارة، أم صفا، النبي صالح، كفر عين ، فراوة بني زيد، بيت ريما، دير غسانة، عابود، رنتيس، اللبن الغربي، دير نظام، دير أبو مشعل، شقبا، بتين.

يذكر أن محطة النبي صالح الجديدة تم تشغيلها العام الماضي، حيث استغرق إنجازها قرابة الأربع سنوات بسبب الإجراءات والصعوبات التي واجهتها الشركة لاستصدار التصاريح اللازمة والمطلوبة من الاحتلال كون هذا المشروع يقع في المنطقة C.