فلسطين تسجل 11 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية من فيروس كورونا

وطن: أعلن مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بطفرة فيروس كورونا البريطانية الجديدة، وذلك من ضمن 28 عينة تم أخذها من المواطنين، لافتًا إلى ارتفاع عدد الإصابات بالطفرة إلى 28 حالة في فلسطين لغاية اللحظة.

وتابع في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين: "الإصابات الجديدة توزعت بواقع 5 إصابات في قرية دير جرير، وإصابتان في الطيبة، وإصابتان في الرام، وإصابتان في بيت لحم"، مشيرا أن المصابين كانوا على تماس مع أشخاص عملوا في داخل الخط الأخضر.

وأوضح النجار أن وزارة الصحة ستعيد العمل بقضية الخارطة الوبائية التي كانت تعمل بها منذ بداية الجائحة، حيث سيتم تتبع كل إصابة بالسلالة الجديدة من مصدرها، بهدف حصر دائرة المخالطين، والحد من انتشارها.

وأشار أن غدًا الأحد، سوف تصدر باقي نتائج العينات التي تم أخذها للكشف عن السلالة الجديدة، متوقعًا أن تكون جميعها إيجابية "مُصابة".