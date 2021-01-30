حالة الطقس

وطن: يستمر تاثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .