وزير الزراعة يثمن قرار البرلمان التركي المتعلق بتصدير التمور الفلسطينية للأسواق التركية

وطن: ثمن وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الجمعة، قرار البرلمان التركي بالموافقة على زيادة حصة التمور الفلسطينية المصدرة للأسواق التركية (الكوتا) والمعفاة من الجمارك التركية من الف طن الى ثلاثة آلاف طن سنويا.

واعتبر العطاري هذا القرار فرصة مهمة لقطاع التمور لانه يوفر فرصة لزيادة الصادرات ويفتح المجال أمام المصدرين الفلسطينيين للحصول على اسعار منافسة لأسعار التمور في السوق التركي المستوردة من مختلف الدول المصدرة لهذا المنتج.

كما أشار العطاري الى ان هذا القرار سيؤدي الى زيادة الاستثمار في قطاع التمور على مستوى الزراعة والصناعة لهذا المنتج، والذي من شأنه ايجاد وخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطيني .

