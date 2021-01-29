"متواصلون" حملة ضد ملاحقة فلسطينيي الداخل المحتل بتهمة التواصل مع أهلهم في الخارج

وطن: أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة "متواصلون" وذلك ردّاً على تكثيف مخابرات الاحتلال الصهيوني مؤخّراً، من حملات الملاحقة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948، لتواصلهم مع أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة ودول الوطن العربي وتوجيه تهم " التخابر مع جهات أجنبية".

ودعت الحملة، إلى أوسع مشاركة من خلال التغريد على هاشتاغ "#متواصلون" عبر وسائل التواصل الاحتماعي، اليوم الجمعة، ابتداءً من الساعة 7 و النصف بتوقيت القدس المحتلّة.

وحول الحملة، قال أحد المُشاركين في إطلاقها: إنّ هذه الحملة تقوم عليها مجموعات فلسطينية وعربيّة، اعتادت التواصل الطبيعي بينها كامتداد واحد لشعب عربي واحد يريد أن يقول كلمته الواضحة أمام محاولات السلطات الصهيونيّة تمزيق هذا النسيج.

وشددت اجهزة الاحتلال الامنية من الهجمة القمعية بحق الشبّان والناشطين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 كما في القدس والضفّة الغربيّة بدعوى "التواصل " مع أبناء شعبهم على امتداد فلسطين التاريخية، وجاء ذلك، عقب اعتقال الناشط والكاتب المدوّن الفلسطيني مهند أبو غوش يوم 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، بتهمة "التخابر مع عملاء أجانب" بسبب تواصله مع أهله واصدقائه في الضفة الغربية والوطن العربي.