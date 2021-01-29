المغرب والاحتلال يتفقان على تشكيل مجموعات عمل

وطن: قالت مصادر رسمية اليوم الجمعة إن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أجرى مباحثات مع مستشار الأمن القومي في دولة الاحتلال مئير بن شبات "تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أن الطرفين اتفقا خلال هذه المباحثات "على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة".

وقالت إن‭‭ ‬‬"مجموعات العمل ستجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود التي تفرضها جائحة كورونا".

وأضافت أن وفداً مغربياً رفيع المستوى سيزور دولة الاحتلال في أقرب وقت، ربما في فبراير (شباط)، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات.

وقالت الوكالة إن "من المتوقع أيضاً أن يزور وفد اسرائيلي برئاسة بن شبات المغرب خلال فبراير (شباط)".