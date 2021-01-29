د.سناء طوطح تكتب لوطن .. المزرعة والشعب (رسالة)

" ما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق ، القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ، أو بدلة يفصلها على قياسه" لروحك السلام محمود درويش

أحاول دائماً أن أنتقي الألفاظ والمصطلحات، لكن الضغوطات توّلد عادة الانفجار وادراك السخرية التي نعيشها جميعاً ، وما جرى وما يجري من أحداث في وطن ناقص السيادة دفعني لاستخدام لفظ المزرعة، لأن ما يصدر ويحدث ليس بالمطلق أمور تصدر من دولة مؤسسات، ما سأكتبه اليوم ليس انتقاد فقط لما يحدث وإنما انتقاد لأنفسنا نحن الشعب الذي نقبل بكل ما يحدث بل ونبتسم ،بل ونعيد انتخاب من لا يستحق بل ونصفق للفاسدين وندعمهم.

قد خاصمت القانون بنصوصه وقرارته ولن أتطرق إليه،إذ أنني أشعر لو استندت لنصوص القانون فسوف يسخر مني القرّاء،كما أن كمّ الكلام يذهب بنا إلى الملل ولذلك سنتجاوز التقليد ويكون المقال كالاتي :

1.الحكومة :نحترم شخوصكم ونقدّر جهود البعض ونمتعض من عدم استقالة أحدكم بالرغم من الأخطاء الفادحة وعدم تحمّل المسؤولية.ونعزّي أنفسنا بأن" التغيير وحده هو الأبدي الدائم الخالد" ارثر شوبنهار.

2.السلطة التنفيذية: لن أنتقدكم ، فنحن من نصنع الفساد بتقبّلكم أساساً." من يظلم يُظلم ولو بعد حين ومن قهر من لا يستطيع رد ظلمه عليه ضعفاً وقلة حيلة جرّعته الحياة نفس القهر الذي جرّعه لغيره وربما أشد منه والحياة كما يقولون ديون قد يتأخر سدادها بعض الوقت لكنها دائما واجبة السداد في الدنيا وفي الآخرة."

3.مجلس القضاء الأعلى : لم تدم المصالح الشخصية يوماً، وهذه الدنيا يوم لك ويوم عليك."إذا كنت تنشد العظمة، فأنشد الحق،تظفر بالاثنين معاً".ونشكر هورايس لما لهذه العبارة من أثر في كل من لديه ضمير حي ويرحل بسمعة طيبة.

4.موقف نقابة المحامين النظاميين: المصلحة الواحد تصعد بنا إلى القمة، ووجود البعض غير المهني يؤذينا تماماً." لا تخف من التغيير بل اعتنقه".

5.قرارات بقانون: ليست قانونية وفقط.وكما يقول باروخ سبينوزا "إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها".

6.الأحزاب: لا نكترث بكم بكافة أطيافكم وأحزابكم، كل فلسطيني حر لن يقول انا انتمي لهذه الحركة أو هذه، إنما يقول هذا الوطن وطني وهذا التراب ترابي وهذا الفلسطيني أخي بدمه وشرفه ومقاومته.

7.القيادة الفلسطينية: الايمان بوجود الله سيدفعكم للتفكير بكل ما يحدث، واهتموا بصحتكم وأنفسكم، لأن هذه الدنيا فانية." قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد جاء آخذ الدنيا ومعطيها" حافظ ابراهيم.

8.رؤوس الأموال: قد نستوعب فسادكم، لكن جزء بسيط ينقذ مريض ويحقق حلم شاب ويصعد بالتعليم.ونستذكر هنا ما قاله كارل ماركس"ان تراكم الثروة في قطب واحد من المجتمع هو في نفس الوقت تراكم الفقر والبؤس في القطب الاخر"

9.الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يبدو ان أصوله فلسطينية إذ أنه قاوم التنازل عن الكرسي، ولكن ارادة الشعب الغربي وانتصار الديمقراطية ذهبت به إلى مزرعته الخاصه.وبايدن أو غيره لن يقدّم للقضية الفلسطينية ما ليس من مصلحة اسرائيل.

10.الشباب الفلسطيني: تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية ومؤسسية وتشريعية نعانيها، لكن فلنصنع لأنفسنا طرق بديلة وخطط احتياط لنفّرغ بها نشاطنا وطاقاتنا،لن نعتمد على حكومة ولا قيادة، سنعتمد على أنفسنا." نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر".

11.انتخابات المجلس التشريعي: لا أثق تماما بحدوثها، وأدرك تماما سياسة دعايتها ، لكن وإن حدثت فأرجوكم ثم أرجوكم لا تنتخبوا من لا يستحق.يقول اريك هوفر "الدعاية السياسية لا تخدع الناس، لكنها تساعدهم على خداع أنفسهم".

12.الشعب: " لو أمطرت السماء حرية، لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات" هذه المقولة لأفلاطون تترجم الواقع الذي نعيشه.

13.المرشحين للمجلس التشريعي:رسالتي لكم في حال عدم تمكّنكم من مقاومة ومحاسبة الحكومة والقيادة فلا بأس، ندرك تماما الوضع العام،ولكن امضوا قدماً نحو تدعيم البنية التحتية الصحية والتعليمية للمواطن الفلسطيني وفقط.