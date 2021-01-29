انفجار قرب سفارة الاحتلال في الهند

وكالات - وطن: أعلنت الشرطة الهندية، الجمعة، عن وقوع انفجار قرب سفارة الاحتلال في العاصمة نيودلهي، ناجم عن عبوة ناسفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية محلية.



وذكرت وكالة رويترز أن السلطات الهندية لم تبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من جراء الانفجار، الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وأفاد موقع "إنديا توداي" أن الانفجار تسبب بتضرر أربع سيارات في مكان الحادث، مشيرة إلى أن شرطة نيودلهي باشرت التحقيق على الفور في ملابسات الانفجار.

وطوقت الشرطة الهندية المنطقة بأكملها، ونشرت قواتها بكثافة في مكان الحادث ومحيطه، ومنعت دخول السيارات والمارة إليها.

وذكرت الشرطة أن الانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة منخفضة الشدة.