3 إصابات بالرصاص المعدني وعشرات حالات الاختناق في مسيرة كفر قدوم

قلقيلية - وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.