"البيتكوين" يصعد

وطن: تسارع ارتفاع عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، حيث صعدت فوق مستوى 37 ألف دولار، وجاء ذلك بعدما أضاف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك العملة إلى بياناته الشخصية في صفحته بـ"تويتر".

وقام إيلون ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، بتحديث معلومات حسابه اليوم، حيث أضاف كلمة "بيتكوين"، وتبع ذلك ارتفاع كبير في قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.

وأعقب ذلك تغريدة مشفرة، أشارت إلى حتمية حدوث شيء ما.

يشار إلى أن عدد متابعي رجل الأعمال الأمريكي في "تويتر" يصل إلى 43.8 مليون شخص.

وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين"، في منصة Binance، بنسبة 19.2% إلى 37.155 ألف دولار.

أما الارتفاع في منصة CoinMarketCap فقد بلغ 17.2%، وصعدت العملة إلى 36.315 ألف دولار.

المصدر: (RT)