الصحة: 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة وفاة، و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القدس المحتلة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية "نابلس 2، رام الله والبيرة 1، الخليل 1، جنين 3، طولكرم 1"، قطاع غزة 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (15)، سلفيت (14)، بيت لحم (28)، نابلس (47)، رام الله والبيرة (44)، أريحا والأغوار (6)، جنين (21)، طولكرم (11)، الخليل (27)، قلقيلية (5)"، قطاع غزة (357).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (12)، سلفيت (17)، بيت لحم (14)، نابلس (44)، رام الله والبيرة (45)، أريحا والأغوار (0)، جنين (9)، طولكرم (32)، الخليل (46)، قلقيلية (10)"، قطاع غزة (282).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.