الشيخ يرحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن

وطن: رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي.

وتضمنت الكلمة، وفق الشيخ، رؤيا حلّ الدولتين وإدانة ورفض الإجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت، وفتح مكتب المنظمة في واشنطن، وعودة الدعم المالي.

واعتبر الشيخ، عبر حسابه في "تويتر" الجمعة، أنها خطوة إيجابية "ممكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال مجلس الأمن الدولي، الذي بحث الحالة في الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية.

وناقش المجلس مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.