غزة: استمرار اغلاق المحال والمنشآت يومي الجمعة والسبت للأسبوع الثامن

وطن: يتواصل سريان الإغلاق الكلي في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت للأسبوع الثامن على التوالي؛ للمحال والمنشآت التجارية والأسواق، ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الطوارئ، في كافة محافظات قطاع غزة، من أجل متابعة الالتزام بالإغلاق، ومنع مخالفته.

وقررت وزارة الداخلية الإبقاء على الإجراءات الوقائية الحالية، المتخذة منذ الأسبوع الماضي كما هي دون تغيير.

وبهذا الصدد، أكد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للمحال التجارية والأسواق والمنشآت باستثناء المخابز والصيدليات.

وأكد البزم على استمرار منع حركة المركبات، مع السماح بالحركة الراجلة للمواطنين، والسماح بأداء الصلوات في المساجد، يومي الجمعة والسبت، بما فيها صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية.