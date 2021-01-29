3 وفيات و357 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، تسجيل 3 وفيات و357 إصابة بفيروس كورونا، وتعافي 282 مصابا بعد إجراء 2186 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 50996 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 4616 حالة.

وأضافت أن إجمالي المتعافين بلغ 45860 حالة، فيما إجمالي الوفيات 520 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 80 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.