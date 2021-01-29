102 مليون و41 ألف مصاب بكورونا في العالم

وطن: بلغ عدد مصابي كورونا حتى صباح الجمعة، 102 مليون و41 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و200 ألف، وتعافى ما يزيد على 73 مليونا و800 ألف، وفق موقع "ورلدميتر" (worldometers).

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا تكف النسخ المتحوّرة الجديدة من الفيروس عن الانتشار، فالنسخة البريطانية أصبحت منتشرة في 70 دولة في حين رصدت النسخة الجنوب أفريقية في 31 دولة.

وتعلق الآمال على اللقاحات، لكن توجد تساؤلات حول فعاليتها ضد نسخ كوفيد-19 المتحورة، ويشتبه العلماء في أن النسخ البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية أكثر عدوى.

وأكد مختبرا "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الخميس أن لقاحهما يحافظ على فعاليته ضد النسختين البريطانية والجنوب أفريقية.

من ناحيتها، أعلنت شركة "مودرنا" (Moderna) أن لقاحها فعال ضد النسخة البريطانية، لكنه أقل فعالية ضد النسخة الجنوب أفريقية.

أما لقاح أسترازينيكا، فقد صدرت توصية من الخبراء الألمان بشأنه قبيل إعلان وكالة الأدوية الأوروبية قرارها الجمعة حول ترخيص استعماله في دول الاتحاد.

وقالت اللجنة الألمانية للتطعيم، في وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه نظرا إلى عدم وجود دليل على فعاليته لكبار السن "يوصى حاليا باستعمال لقاح أسترازينيكا كوفيد-19 فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما".

وأضافت اللجنة أن "المعطيات المتوفرة حاليا غير كافية لتقييم فعالية اللقاح لمن يتجاوز سنهم 65 عاما".