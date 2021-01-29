تشييع جثمان الشهيد الأسير ماهر سعسع

وطن: شيعت جماهير محافظة قلقيلية، جثمان الشهيد الأسير ماهر ذيب سعسع (45 عاما)، من مدينة قلقيلية، الذي ارتقى شهيدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي في العشرين من الشهر الجاري.

وانطلق المشيعون إلى مقبرة الشهداء في المدينة، حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى، وسط هتافات غاضبة ضد الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين والأسرى.

يذكر أن الشهيد كان يعاني من أمراض عدة، ومحكوم بـالسجن (25 عاما)، قضى منها (16 عاما)، وهو متزوج وله "6 أبناء".