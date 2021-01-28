تمديد اعتقال أسرى من محافظة جنين بينهم أطفال ويمنع المحامي من زيارتهم

وطن: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، مساء اليوم الخميس، اعتقال أسرى من محافظة جنين بينهم أطفال، ومنعت محامي هيئة شؤون الأسرى من زيارتهم، وأجلت محاكم آخرين.

وأفاد مدير الهيئة في جنين سياف أبو سيف، بأن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أوضح أن محكمة التمديد في سالم مددت فترة اعتقال عدد من أسرى محافظة جنين لغايات استكمال التحقيق معهم لفترات تتراوح من 4 أيام إلى 11 يوما ومنعت عددا منهم من لقاء محامي الهيئة، وهم: محمد حشاش، وأمير أبو الرب، والطفل أحمد حماد، والطفل ربيع كميل، ومحمد أبو النعاج، ونجيب وعمر شواهنة، ووليد رضوان، ومصطفى بني عودة، والطفل محمد عمر الشامي، والطفل أحمد أبو عساف، والطفل عبد الرحمن صبح، وقيس أبو صلاح، وصامد أبو السباع، ورامي مدهون، وعبد الرحمن عوض، وعلي عامر، ونضال زكارنة، ومحمود اعمر، ومجدي شقيري، واحمد نزال، محمد محمود ابو الرب، وأنور نضال سباعنة، وطارق أبو الرب، وعدي ياسر أحمد، وعبد الرحمن جبور، وهاشم زكارنة.