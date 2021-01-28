البحرين تعلن دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الاحتلال حيز التنفيذ

وطن: برغم الرفض الشعبي البحريني لعمليات التطبيع، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ العديد من اتفاقات الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع عدة دول بينها دولة الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم!

في الأشهر القليلة الماضية، وقّعت دولة الاحتلال برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وكشفت وسائل إعلام، اليوم، عن إرسال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، رسالة وصفت بـ"المفاجئة" إلى وزير حارجية الاحتلال، غابي أشكنازي، بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وتقول جهات معارضة في البحرين، إن نظام المملكة "لا يملك شرعية" لعقد اتفاق تطبيع مع إسرائيل.