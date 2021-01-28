الاحتلال يعتقل شابين وفتاة من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس شابين وفتاة من قرية العيسوية وجبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين علي سفيان عبيد ومحمد مروان عبيد لدى عودتهما إلى منزليهما عند المدخل الغربي لقرية العيسوية.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم فتاة لم تعرف هويتها من جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأضاف الشهود أن مجندة إسرائيلية اعتدت على الفتاة خلال اعتقالها بوحشية، وطرحتها أرضها وأجبرتها على وضع قيود حديدية بيديها قبل اعتقالها.