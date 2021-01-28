إعلام عبري: الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك" للفلسطينيين ستصل السبت عبر مطار "اللد"

رام الله-وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، أنه من المتوقع أن تصل أول شنحة من لقاحات "سبوتنيك" الروسي المضاد لكورونا، التي تعاقدت عليها السلطة الفلسطينية، إلى مطار "اللد"، بعد غد السبت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه من المتوقع أن تصل اللقاحات القادمة من روسيا على متن طائرة "DHL" على متنها 5 آلاف لقاح، وسيتم نقلها إلى السلطة.

زاعمةً أنه لا يوجد حاليا أي حظر على نقل تلك اللقاحات إلى قطاع غزة.

وفي السايق، أكدت وزارة الصحة لـوطن أنه لا معلومات رسمية مؤكدة حتى اللحظة حول الموعد المحدد لوصول اللقاحات، مشيرة إلى أنها ستنشر أي معلومات رسمية بهذا الخصوص لحظة توافرها.

وفي شهر يناير الحالي، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.